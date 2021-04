Artsen naar Curaçao voor coronahulp: 'Ze kunnen alle hulp gebruiken'

Een van de artsen die naar Curaçao gaan, is Stijn Kluft. Hij zegt zijn steentje te willen bijdragen vanwege de crisissituatie op het eiland. "Ze kunnen daar alle hulp gebruiken", zegt hij voor vertrek op Schiphol. Hij gaat aan de slag bij de GGD. "Maar ik heb een flexibel contract, dus ik kan eventueel ook in het ziekenhuis werken. Het is maar net waar ze me nodig hebben."

Om die vaccinaties snel uit te breiden, zijn vrijdag zo'n 30.000 doses vanuit Nederland ingevlogen. Staatsecretaris Blokhuis vindt het naar eigen zeggen nogal wat "om zo snel de knoop door te hakken om je leven in Nederland te pauzeren en mensen op Curaçao te gaan helpen in moeilijke omstandigheden".

Het aantal besmettingen op het eiland neemt snel toe: van donderdag op vrijdag werden er 431 mensen positief getest. In het enige ziekenhuis dat coronapatiënten behandelt, ligt de intensive care vol. In totaal liggen er 103 mensen in het ziekenhuis, van wie iets meer dan dertig op de IC. Omgerekend naar de bevolkingsomvang is dat enorm veel: in Nederland zou het dan om 3300 IC-patiënten gaan.

Echt bang om naar een plek te gaan met veel besmettingen is Kluft niet. "Ik word gevaccineerd en ik behoor ook niet tot een risicogroep, maar verontrustend is het wel."