Ihattaren vestigt de aandacht ook op zich door na zijn uitbarsting te zwijgen

"Niemand die mij kapot krijgt. Niemand. Niemand!"

Mohamed Ihattaren schreeuwde het uit, na zijn wonderschone treffer voor PSV in het thuisduel met Heracles (3-0). De veelbesproken linkspoot liet zijn emoties de vrije loop, nadat hij keeper Janis Blaswich volstrekt kansloos had gelaten met een schot in de verre kruising.

Dus was Ihattaren na afloop weer eens onderwerp van gesprek in Eindhoven. En dat voedde hij door zelf te zwijgen.

Het was zeker niet Roger Schmidt geweest die de middenvelder uit de wind wilde houden. "Van mij mag hij zoveel interviews geven als hij wil", zei de trainer na afloop, die verder geen woorden wilde vuilmaken aan de speler. "Ik denk dat ik al genoeg tegen hem heb gepraat dit seizoen."

Gakpo begaan met lot Ihattaren

Cody Gakpo was al gewisseld, toen Ihattaren zijn criticasters de mond snoerde. Hij is erg begaan met het lot van het grillige talent.

"Mooie goal", complimenteerde hij Ihattaren met zijn treffer. "Ik had niet meegekregen dat hij iets had geroepen. Ik heb hem daar ook niet over gesproken."

Bekijk hieronder de reacties van Cody Gakpo, trainer Roger Schmidt en Heracles-speler Rai Vloet.