Het weer op Tweede Paasdag: felle buien en stevige windstoten op komst

Het lenteweer van afgelopen week laat zich de komende dagen niet meer zien. Wie morgen op pad gaat, moet rekening houden met stevige wind en felle buien. Daar staat wel tegenover dat de droge momenten zich op Tweede Paasdag goed lenen voor schitterende weerfoto's, zegt weerman Peter Kuipers Munneke.

Tweede Paasdag wordt een stuk kouder dan vandaag vanwege een gure poollucht uit het noorden. De temperatuur zakt naar zo'n 4 tot 6 graden en het gaat hard waaien. Met name in het westelijk en noordelijk kustgebied kunnen windstoten van 75 tot 90 kilometer per uur voorkomen, op de Waddeneilanden gaat het morgenavond kortstondig om windstoten tot zelfs 100 kilometer per uur.

Daarnaast komen in het hele land buien voor. De meeste vallen in het noorden, westen en midden van het land. Naast regen valt er vooral hagel en natte sneeuw en ook dinsdag is er kans op hagel of sneeuw. Wel trekken die buien door de harde wind snel over en zijn er opklaringen met zon. Spectaculair weer dus, zegt Kuipers Munneke, maar dat is voor deze periode van het jaar niet uitzonderlijk; maart en april zijn grillige maanden.

Helderblauwe luchten

Dat komt doordat het Middellandse Zeegebied in deze periode al flink aan het opwarmen is, maar het Arctische gebied erg koud is. De verschillen tussen het Noorden en Zuiden zijn kortom maximaal, en afhankelijk van de wind zit je in Nederland in een T-shirtje buiten of grijp je terug naar een muts en handschoenen.

Er is nog een oorzaak voor de grote variatie in het paasweer: Pasen valt namelijk ieder jaar in een ander weekend. Op z'n vroegst vallen de paasdagen op 22 maart en op zijn laatst is dat op 25 april. Vanwege het verschil in periode kan het weer tijdens Pasen dus erg wisselen. Tijdens de paasdagen van 2011 was het bijvoorbeeld zomers warm, maar twee jaar later in 2013 werd het in De Bilt niet warmer dan 4,3 graden, zocht Weerplaza uit.

Met een noordelijke wind belooft het morgen in ieder geval een koude Tweede Paasdag te worden, maar er is ook een pluspunt. Vannacht trekt schone, koude lucht onze kant op, zonder veel vuil en zand. En dat levert op de droge momenten morgen helderblauwe luchten met mogelijk regenbogen op.