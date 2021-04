'Paaseiprotest' tegen coup in Myanmar

In Myanmar demonstreren betogers deze Pasen met beschilderde eieren tegen de coup door het leger. Demonstranten gaan de straat op met eieren met daarop teksten als "Lenterevolutie" en "We zullen overwinnen". Ook hebben ze eieren bij zich die beschilderd zijn met een hand met drie opgestoken vingers, een terugkerend symbool van opstand uit de boeken- en filmreeks The Hunger Games.

In meerdere steden hebben actievoerders beschilderde eieren achtergelaten bij hun buren voor de deur of in zakjes aan hun hek. "Ik ben boeddhist, maar doe mee met deze campagne omdat het makkelijk is om aan eieren te komen. Ik ben bijna een uur bezig geweest met het beschilderen van mijn eieren", zegt een demonstrant in Yangon tegen de Britse krant The Guardian.

Het land is sinds 1 februari in de greep van de coup door de legerleiding, die de verkozen leider Aung San Suu Kyi heeft afgezet en nu met geweld de macht probeert te houden. Inmiddels zijn bij de demonstraties al meer dan 550 mensen gedood, onder meer door militairen die met scherp schoten op menigtes. Zo'n 3000 betogers zijn gevangengezet.

Creatieve protesten

Het paaseiprotest is niet de eerste creatieve actie van de Myanmarese betogers. Eerder organiseerden ze een bloemenprotest, waarbij ze bloemen legden op plaatsen waar demonstranten zijn doodgeschoten. Ook hielden ze, als contrast met de vele lawaaiprotesten, onlangs een stilteprotest. Daarbij bleven mensen massaal thuis waardoor de straten in sommige steden vrijwel uitgestorven waren.

Op Facebook wordt opgeroepen om deze Paaszondag respectvol om te gaan met de christelijke tradities van gelovige Myanmarezen. Ook vanuit katholieke hoek klinkt steun voor de demonstranten. Kardinaal Bo, de aartsbisschop van Yangon, heeft de betogers in een paasboodschap een hart onder de riem gestoken: "Jezus is herrezen. Hallelujah, ook Myanmar zal herrijzen", schrijft hij op Twitter.