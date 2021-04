PSV wint thuis van Heracles, Ihattaren schreeuwt het uit na wereldgoal

PSV heeft op eigen veld een regelmatige zege geboekt op Heracles Almelo (3-0). In de spannende strijd om plek twee in de eredivisie liepen de Eindhovenaren daarmee twee doelpunten uit op AZ, dat zes duels voor het einde evenveel punten heeft.

Bij PSV was er een opvallende rol voor Olivier Boscagli, die als vervanger van Ibrahim Sangaré de eerste twee treffers voorbereidde. En ook Mohamed Ihattaren liet zich in de slotfase gelden.

Sangaré was vermoeid teruggekeerd van zijn internationale trip met Ivoorkust, dat met de PSV'er op het middenveld zeges boekte op Niger en Ethiopië in de kwalificatie voor de Afrika Cup. De onder Roger Schmidt zo opgeleefde Boscagli, die vorig seizoen maar zes keer in de Eindhovense basis mocht starten in de eredivisie, bleek meer dan een waardig vervanger.

Versnelling Malen

In de negende minuut stuurde de Fransman spits Donyell Malen de diepte in, die Heraclied Marco Rente met een versnelling te kijk zette en Janis Blaswich vanuit een moeilijke hoek met een ziedend schot passeerde. Tien minuten later knikte Denzel Dumfries hard via de grond raak, na een afgemeten voorzet van Boscagli op het hoofd van zijn aanvoerder.