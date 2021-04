Asgreen weerhoudt Van der Poel van tweede zege op rij in Ronde van Vlaanderen

Asgreen verslaat Van der Poel in Vlaanderen: bekijk hier de slotfase - NOS

Kasper Asgreen heeft Mathieu van der Poel van zijn tweede zege op rij in de Ronde van Vlaanderen afgehouden. De Deense kampioen van Deceuninck - Quick Step rekende in de zinderende finale van de 105de editie van 'Vlaanderens Mooiste' in de sprint af met de Nederlandse winnaar van vorig jaar. De twee kwamen zeventien kilometer voor de finisg op kop, toen ze op de Oude Kwaremont hun andere medevluchter Wout van Aert (Jumbo-Visma) achterlieten. Op de Paterberg, de laatste helling van de dag, gaven Van der Poel en Asgreen elkaar niets toe. Ze hielden Van Aert op afstand en mochten in Oudenaarde vechten om de winst.

Iedereen keek zondag in de Vlaamse 'Hoogmis' uit naar het duel tussen de drie topfavorieten; Mathieu van der Poel, Wout van Aert en wereldkampioen Julian Alaphilippe. Dat gevecht kwam er ook na zo'n 200 kilometer koers. Van der Poel, winnaar van de zinderende editie in het najaar van 2020, liet al vroeg zien dat hij over goede benen beschikte. Op de Oude Kwaremont, met nog 54 kilometer te gaan, trok de Nederlands kampioen hard door. Op de Koppenberg was het daarna Alaphilippe die gas gaf en het gat naar de leider Stefan Bissegger dichtreed. De Zwitser was de laatste overblijver van een vlucht die al vroeg in de koers werd ingezet. Kopgroep van zes Alaphilippe (Deceuninck) had vooraan steun van ploeggenoot Kasper Asgreen, die onderweg ook al had aangetoond over superbenen te beschikken. Van der Poel en Wout van Aert hadden bij de ontknoping van de koers geen knecht meer over. Op weg naar de finish in Oudenaarde kwamen uiteindelijk zes man op kop, onder wie de favorieten Van der Poel, Van Aert en Alaphilippe. De laatste kon nog steeds rekenen op de steun van Asgreen. De Oostenrijker Marco Haller en de Belg Dylan Teuns maakten de kopgroep compleet.

