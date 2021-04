FC Utrecht met speels gemak langs jeugdig ADO Den Haag

Middels z'n vijfde uitzege op rij, een clubrecord, heeft FC Utrecht tegenstander ADO Den Haag aan de kant gezet. Het werd 4-1 in de Hofstad, waardoor de zorgen voor ADO alsmaar groter worden.

De hekkensluiter kampte met personele problemen, waardoor trainer Ruud Brood een beroep deed op debutanten Xander Severina (19), Silvinho Esajas (18, als invaller) en Cain Seedorf (21). Laatstgenoemde is een neefje van Clarence Seedorf.

Utrecht weigerde mee te werken aan een Haags debutantenfeestje en maakte in de eerste helft het verschil. Gyrano Kerk opende het bal na tien minuten, na een lange pass van Adam Maher over de ADO-defensie. Oog in oog met keeper Martin Fraisl bleef de aanvaller koel.