Amsterdam legt beslag op derde plek Euro Hockey League, maar verliest De Goede

Amsterdam heeft beslag gelegd op het brons in de troostfinale van de Euro Hockey League. In het eigen Wagener-stadion won de ploeg met 4-2 van het Duitse Der Club an der Alster. Naast de blijdschap was het wegvallen van international Eva de Goede een domper. Ze verliet emotioneel het veld, met een ogenschijnlijk vervelende polsblessure.

Beide ploegen gingen zaterdag in de halve finales ten onder na shoot-outs. Amsterdam stond lange tijd op voorsprong tegen Den Bosch, maar zag de Bosschenaren in de slotminuut op gelijke hoogte komen. In de shoot-outs bleek Den Bosch het meest koel: 4-3.

Der Club an der Alster leek hetzelfde kunstje als Den Bosch te flikken. De Duitse landskampioen kwam ook in de slotminuut op gelijke hoogte, maar zij kwamen in de shoot-outs tekort tegen het Spaanse Club de Campo, maandag de tegenstander van Den Bosch in de finale.

Fraaie treffer Moes

Amsterdam opende de score na een prachtige solo van Freeke Moes. De aanvalster passeerde op behendige wijze drie speelsters en liet keepster Amy Gibson met een snoeiharde kogel kansloos. Niet lang daarna stond het alweer gelijk. Uit de eerste de beste strafcorner voor Der Club an der Alster was Hanna Granitzki attent en maakte met een tip-in 1-1.

Na de Duitse treffer viel De Goede weg. De international kwam in kansrijke positie ongelukkig in botsing met Gibson en had zichtbaar veel pijn aan haar pols. Met een van pijn verwrongen gezicht zocht ze de kleedkamer op.