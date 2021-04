Hockeysters Kampong boeken tweede zege van seizoen en verlaten laatste plaats

De hockeysters van Kampong hebben na acht wedstrijden zonder overwinning eindelijk weer een zege geboekt in de hoofdklasse vrouwen. In eigen huis was de Utrechtse club met 2-1 te sterk voor Pinoké.

Kampong, waar aanvoerster en Oranje-international Malou Pheninnckx weer van de partij was na een blessure, begon stroef aan de wedstrijd. Pinoké, dat nog volop in de race is voor een plek in de play-offs, kreeg in de eerste minuten veel kansen en het was dan ook geen verrassing dat de bezoekers op voorsprong kwamen.

De thuisploeg herpakte zich echter snel en maakte via een fraaie backhand van Julia van den Heuvel gelijk. De eerste strafcorner voor Kampong betekende zelfs de voorsprong. Margot Zuidhof kon haar stick nog net tegen de bal zetten en maakte de 2-1, waardoor Kampong zijn tweede zege van het seizoen boekte.

Dankzij de zege heeft Kampong de laatste plaats weer overgegeven aan Laren, dat met 0-0 gelijkspeelde tegen Oranje-Rood.

