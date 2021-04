Bondgenoten steunen Jordaanse koning na arrestatie halfbroer en anderen

Bondgenoten en buurlanden staan pal achter koning Abdullah II van Jordanië. Het ene na het andere land komt met een verklaring waarin leiders steun uitspreken voor het onder huisarrest plaatsen van prins Hamzah - de halfbroer van de koning - en het arresteren van zo'n twintig anderen. Sleutelwoord in alle verklaringen: stabiliteit.

De verklaringen zijn uitgestuurd door individuele landen zoals de Verenigde Staten, Saudi-Arabië, de Verenigde Arabische Emiraten, Qatar, Turkije, Marokko en Oman. Ook de Arabische Liga en de Samenwerkingsraad van de Arabische Golfstaten hebben Abdullah een steunboodschap gezonden. Allemaal benadrukken ze de belangrijke rol die Jordanië in hun ogen heeft bij het bewaren van rust en veiligheid in het Midden-Oosten.

De arrestatiegolf van Jordaanse veiligheidsdiensten omschrijven ze bijvoorbeeld als het "ontmantelen van pogingen om veiligheid en stabiliteit aan te tasten", zeggen de Emiraten. Abdullah is een "sleutelpartner die onze volledige steun heeft", aldus de Verenigde Staten.

Poging tot staatsgreep?

Maar wat er gisteren precies is voorgevallen in Jordanië is nog altijd onduidelijk. Sommigen spreken van het onschadelijk maken van een couppoging, mogelijk onder leiding van prins Hamzah. Ook een voormalig minister van Financiën en een ander lid van het koninklijk huis zouden deel uitmaken van de samenzwering tegen de koning.

Hamzah is een zoon van de voormalige koning Hoessein en zijn vierde vrouw koningin Noor. De huidige koning Abdullah is de oudste zoon van Hoessein en volgde zijn vader in 1999 op. Hoessein wilde dat Hamzah zijn oudere halfbroer Abdullah als koning op zou volgen en Hamzah werd kroonprins.

In 2004 maakte Abdullah dat besluit echter ongedaan. Als officiële reden gaf Abdullah dat hij Hamzah wilde "bevrijden van de beperkingen die de positie van kroonprins met zich meebrengen, zodat je de vrijheid hebt elke missie uit te voeren die ik je toevertrouw".

Op Twitter reageert Noor op het huisarrest van haar zoon: "Ik bid dat de waarheid en gerechtigheid zullen zegevieren, voor alle onschuldige slachtoffers van deze kwaadaardige laster."