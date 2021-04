MLB-rookie Mercedes begint honkbalseizoen met indrukwekkend record

Het Noord-Amerikaanse honkbalseizoen is pas enkele dagen onderweg, maar de entree van de 28-jarige rookie Yermin Mercedes in de MLB is niet onopgemerkt voorbijgegaan.

De speler van Chicago White Sox, die dit seizoen voor het eerst in de MLB uitkomt, kwam in zijn eerste acht slagbeurten telkens tot een honkslag. Sinds de statistieken worden bijgehouden, vanaf 1900, had geen enkele speler dat gepresteerd.

"Ik had dit nooit verwacht", was de reactie van Mercedes na afloop van de wedstrijd. Ook White Sox-coach Tony La Russa was enthousiast over zijn pupil. "Al zijn klappen waren raak en dankzij hem hadden we de kans om te winnen."