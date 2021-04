Feyenoord zonder Senesi, Sinisterra en Kökçü tegen Fortuna • Bozenik in de basis

Goedemorgen en welkom in ons liveblog. Op deze paaszondag staan er vijf wedstrijden op het programma in de eredivisie. Feyenoord trapt om 12.15 uur al af tegen Fortuna Sittard en later op de dag komen onder meer PSV en Ajax in actie. Alle ontwikkelingen op de velden zijn hier te volgen. Ook kijken we af en toe met een schuin oog naar het buitenland.