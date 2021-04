Bezige Bozenik heeft pech • Ajax-Twente 2-2 in finale Eredivisie Cup

Het is nog even aftasten in de eerste tien minuten bij Feyenoord-Fortuna. En dus hebben we nog even tijd om twee jarigen in het zonnetje te zetten!

Jens Toornstra blies vandaag al 32 kaarsjes uit. Dat zijn er elf meer dan de 21-jarige Keyennu Lont (what's in a name) die voor het eerst bij Feyenoord op de bank mag zitten. Dat is best een leuk verjaardagscadeautje.

Feyenoord-Fortuna Sittard 0-0