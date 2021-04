Dijk van reservoir met giftige stoffen in Florida op punt van doorbreken

De gouverneur van de Amerikaanse staat Florida heeft de noodtoestand uitgeroepen omdat een groot reservoir met afvalwater en giftige stoffen dreigt leeg te lopen. De autoriteiten vrezen dat de dijk die ruim 2 miljard liter water op zijn plaats houdt zeer binnenkort zal doorbreken.

Omliggende landbouwgrond en oogst dreigen dan verloren te gaan en het water zou ook in de buurt van woonwijken kunnen komen. Bewoners van meer dan 300 huizen rond het Piney Point-reservoir bij Tampa Bay moeten daarom hun huis verlaten. Ook is een snelweg in de buurt afgesloten.

Vrijdag werd een gat gevonden in een wand van het reservoir, dat afvalwater met onder meer fosfor en stikstof van een oude fosfaatfabriek bevat. Geprobeerd is om het gat te dichten met stenen en ander materiaal, maar dat is mislukt.

Hulpdiensten pompen nu duizenden liters water per minuut weg, om de schade te beperken. Het duurt tien tot twaalf dagen om het hele reservoir leeg te pompen, maar het is onduidelijk of daar genoeg tijd voor is. Door het uitroepen van de noodtoestand kunnen er meer pompinstallaties en kranen naar het gebied worden gestuurd.