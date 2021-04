Campagne Trump stortte miljoenen aan donaties terug 'vanwege verstopt vinkje'

Toen donateurs doorkregen dat het door hun toegezegde bedrag meerdere keren was afgeschreven, dachten velen aan fraude. Ze klopten massaal aan bij hun banken en creditcardmaatschappijen. Talloze donateurs zouden in de financiële problemen zijn gekomen.

Waar de vinkjes voor dienden, werd volgens The New York Times gaandeweg steeds meer verstopt onder kapitalen en dikgedrukte blokken tekst. Het extra geld hield Trumps campagne overeind, schrijft de krant.

Op het online formulier voor donaties was die optie standaard aangevinkt. Later werd zelfs nog een standaardvinkje toegevoegd die het ingevulde bedrag verdubbelde. De campagne noemde die tweede optie de "money bomb".

Duizenden Amerikanen die in de slotfase van de verkiezingscampagne aan Donald Trump doneerden, hebben vorig jaar hun geld teruggevraagd, schrijft The New York Times . Zonder dat ze zich daarvan bewust waren, hadden ze ingestemd met het geven van een wekelijkse in plaats van een eenmalige donatie.

The New York Times sprak verschillende donateurs, onder wie kankerpatiënt Stacy Blatt. Hij had een besteedbaar inkomen van 1000 dollar per maand en wilde eenmalig 500 dollar doneren. Omdat hij het vinkje over het hoofd zag, werd er in totaal zes keer dat bedrag afgeschreven. Zijn bankrekening werd bevroren en hij kon de huur niet meer betalen.

In de laatste maanden van 2020 moesten de Trump-campagne en de Republikeinen 530.000 keer geld terugstorten, goed voor een bedrag van 64,3 miljoen dollar. Niet al dat geld heeft te maken met de genoemde vinkjes. Zo is er bijvoorbeeld een maximum aan wat een individu mag doneren aan een presidentskandidaat. Ook Joe Biden en Democraten hebben geld moeten terugstorten, maar dat bedraagt zo'n 10 procent van het bedrag dat Trump moest ophoesten.

Rentevrije lening

Door de tactiek beschikte Trump in feite over een rentevrije lening tijdens een cruciale fase van de campagne, analyseert The New York Times. Na de verkiezingen ging Trump door met het vragen van donaties aan zijn supporters, officieel om rechtszaken mee te betalen die Trump voerde vanwege stembusfraude. Met die donaties kon de Trump-campagne het eerder te veel gekregen geld terugstorten.

Een woordvoerder van Trump bagatelliseert de ernst van de zaak: "Het is opmerkelijk dat er slechts in 1 procent van de gevallen een dispuut ontstond over donaties, terwijl we meer geld van gewone burgers hebben opgehaald dan welke campagne dan ook in de geschiedenis." Op de vraag of Trump wist van de vinkjestactiek, ging de woordvoerder niet in.