Ronde van Vlaanderen 2021: Asgreen en Van Vleuten mogen champagne ontkurken

Vooraf rekende Mathieu van der Poel zich niet rijk. Het was in zijn ogen maar de vraag of hij nog de benen bezat, waarmee hij de voorgaande weken zoveel indruk had gemaakt.

Toch kwam de Nederlands kampioen in de 105de editie van de Ronde van Vlaanderen in een ideale positie om 'Vlaanderens Mooiste' voor de tweede keer op rij te winnen. "Er zat bij mij niets meer op", klonk het teleurgesteld na zijn nederlaag in de sprint tegen Kasper Asgreen.

Lees hieronder het hele reactieverhaal met Mathieu van der Poel:

Van der Poel na verloren sprint in Vlaanderen: 'Perfecte koers, maar ik was op'