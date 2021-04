Nederlander Paasschens in vroege vlucht, Van der Poel wil huid duur verkopen

Dylan van Baarle won afgelopen woensdag Dwars door Vlaanderen en is een van de favorieten voor de zege vandaag. Maar dat maakt hem niet extra gespannen.

"Het is een speciale dag, dan mag je wel een beetje gezonde spanning hebben. Maar het is niet anders dan anders, we gaan we zien waar het schip strandt."

Bekijk hieronder het interview met Van Baarle:

Van Baarle eindigde al drie keer in de toptien in Vlaanderen. Afgelopen jaar werd hij achtste, in 2017 vierde en het jaar daarvoor zesde. Maar is hij nu in de vorm van zijn leven? "Ik denk het wel, zeker qua resultaten. Het valt nu allemaal op zijn plek, daar ben ik heel blij mee."

Twee jaar geleden werd De Ronde gewonnen door Niki Terpstra. "Dit is een wedstrijd die me ideaal ligt. Het is een uitputtingsslag, daar hoop ik van te profiteren."

Maar Terpstra is niet de kopman van zijn ploeg, dat is de Fransman Anthony Turgis. "Hij heeft bewezen dat hij hartstikke goed rijdt. Hij werd hier vorig jaar vierde en heeft alleen maar toptienklasseringen gereden dit jaar."

Bekijk hieronder het interview met Terpstra: