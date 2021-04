Euro Hockey League live bij de NOS: hockeysters Amsterdam jagen op brons

"Je wilt natuurlijk eerste worden, maar goed we gaan brons natuurlijk proberen op te halen", zegt Marijn Veen over de troostfinale van de Euro Hockey League die haar club Amsterdam vanmiddag vanaf 13.30 uur speelt tegen het Duitse Club an der Alster en die live te zien is bij de NOS.

"Ik denk dat we gewoon heel veel vertrouwen uit het weekend moeten halen, want over zes weken of zo staan er alweer de play-offs voor de deur en dat is ook een mooie prijs. Die willen we ook gewoon winnen."

Vlak na de wedstrijd tegen Den Bosch, die na shoot-outs verloren ging, baalde Veen nog flink. "Het is natuurlijk wel heel zuur. Vanaf het tweede kwart vond ik ons gewoon heel sterk, we hebben kansen gecreëerd, corners gehaald, goal gemaakt en dan in de laatste minuut krijg je een goal tegen. Dat is heel zuur."

EHCC 2019

Twee jaar geleden waren de rollen omgedraaid. In de halve finales van de toenmalige EHCC, de voorloper van de EHL voor vrouwen, won Amsterdam toen van Den Bosch. Het was de eerste keer deze eeuw dat de Brabantse hockeysters niet in de finale van de Europa Cup stonden.

Het verlies in de halve finales was niet de enige teleurstelling voor Den Bosch dat toernooi. De troostfinale ging ook verloren. Tegen Club an der Alster, de tegenstander van Amsterdam vanmiddag, werd het 2-1 voor de Duitse ploeg.