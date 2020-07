NOS Formule 1-podcast #6: 'Zet Max in een Racing Point en hij klopt Mercedes'

De derde grand prix van het seizoen was er een met een hoop spektakel rondom Max Verstappen. Na een waardeloze kwalificatie (zevende), reed hij zijn auto onderweg naar de opwarmronde de bandenstapel in.

Zijn monteurs verrichtten een wonder door de auto voor de start te repareren, waardoor Verstappen uiteindelijk nog tweede kon worden in de race. Welke conclusies kunnen we trekken na dit bewogen weekend op de Hungaroring?

"We zijn gewend dat het na de Hungaroring zomerstop is in de Formule 1. Nu was het pas race nummer drie, maar het verandert niets, want ook nu is het seizoen beslist" zegt NOS-commentator Louis Dekker.

'Zelfvertrouwen grenst aan arrogantie'

Weliswaar heeft Max Verstappen theoretisch nog volop mogelijkheden om wereldkampioen te worden, maar de kans dat dat ook echt gaat gebeuren is volgens Dekker nagenoeg nul. "Hamilton heeft zo veel zelfvertrouwen dat het grenst aan arrogantie. Mercedes is niet te stoppen."

Oud-coureur Jan Lammers is het daarmee eens, hij baalt van de overmacht van Mercedes. "Als je kijkt naar wat Schumacher gewonnen heeft, die moest er echt voor vechten. Mercedes is zo veel beter dan de rest, dat het af en toe iets te makkelijk gaat, dat is voor de statistieken toch wel jammer."