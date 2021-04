Voor het eerst is een renner gediskwalificeerd op basis van nieuwe UCI-regels

De 29-jarige renner van Rally Cycling reed in de staart van het peloton tijdens de GP Indurain toen er een gelletje uit zijn achterzak viel. Volgens zijn ploeggenoot Keegan Swirbul was er geen opzet in het spel. "Hij liet per ongeluk een gelletje uit zijn achterzak vallen", liet Swirbul op Twitter weten.

Per 1 april zijn de nieuwe UCI-regels van kracht. Sindsdien is het onder meer verboden om op de stang van je fiets te zitten tijdens een afdaling, mag er niet meer met de handen los over het stuur worden gekoerst en wordt er strenger opgetreden tegen renners die afval weggooien buiten de juiste zone.

De winst in de GP Indurain ging naar Alejandro Valverde. Na de koers over ruim 200 kilometer kwam de 40-jarige Spanjaard solo over de streep in het Spaanse Estella.

Voor de Spanjaard, die ook in 2014 en 2018 winnaar van de koers in de Spaanse regio Navarra was, was het zijn eerste zege in 582 dagen. Zijn vorige overwinning dateerde van 30 augustus 2019, toen hij de zevende etappe in de Vuelta won.