Zo viert de wereld Pasen in coronatijd • Biden grijpt in bij blunderende vaccinfabriek

Engeland wil deze maand beginnen met proeven met een coronapaspoort om de samenleving weer iets meer te openen. Mensen die zijn gevaccineerd, negatief zijn getest of in de afgelopen zes maanden een corona-infectie hebben doorgemaakt, mogen dan weer naar bijvoorbeeld conferenties of voetbalwedstrijden, meldt de BBC.

Het plan is niet onomstreden. Tientallen parlementariërs van de Conservatieven van premier Johnson zijn tegen het plan om vaccinatiebewijzen uit te vaardigen. Ze zeggen te vrezen voor een "Groot-Brittannië van checkpoints".

De proeven die Engeland wil doen, zijn vergelijkbaar met de Fieldlab-experimenten in Nederland. Zo staan de halve finales en de finale van de FA Cup in het Engelse voetbal op het programma om als experiment te dienen. Datzelfde geldt voor het WK snooker in Sheffield. Daarnaast zijn er in Liverpool experimenten in een nachtclub, bij een conferentie en in een bioscoop.

Als het de komende weken de goede kant op blijft gaan met de besmettingscijfers, kunnen kroegen, restaurants en niet-essentiële winkels hun deuren weer openen. Vooralsnog zal daar geen coronapaspoortsysteem aan te pas komen. Vanaf 12 april mogen terrassen en winkels weer open. Op 21 juni komt op z'n vroegst een eind aan alle coronamaatregelen.