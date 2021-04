Run op Spoetnik-vaccin in Pakistan • Franse jeugd ontvlucht lockdown in Madrid

In Pakistan stonden er vandaag lange rijen voor plekken waar het Russische Spoetnik-vaccin in de vrije verkoop ging. Duizenden Pakistani die nog niet in aanmerking kwamen voor het gratis vaccinatieprogramma in het land waren bereid om de omgerekend zo'n 70 euro neer te leggen voor de twee prikken met het vaccin. In de zuidelijke stad Karachi was de voorraad vandaag op veel prikposten al op. Mensen stonden tot drie uur in de rij.

Momenteel krijgen Pakistani die ouder zijn dan 50 jaar of werken in de gezondheidszorg een gratis prik van de overheid. Maar omdat het vaccineren traag verloopt, besloot het land commerciële partijen toestemming te geven voor het importeren van doses.

"Ik ben er erg blij mee, omdat een vaccinatie nu nodig is voor reizen", zei de 34-jarige Saad Ahmed tegen persbureau Reuters, nadat hij zijn eerste prik had gekregen in een privéziekenhuis in Karachi. De overheid ligt nog wel met de farmaceutische importeurs overhoop over de vaststelling van een maximumprijs.