Franse jeugd ontvlucht lockdown in Madrid • Politie treedt op in Leerdam

De Volkskrant schrijft over Franse jongeren die de lockdown in eigen land ontvluchten in Madrid. Vergeleken met het overgrote deel van Europa en Spanje zelf zijn de regels in Madrid namelijk opvallend soepel. Mondkapjes zijn verplicht op straat, maar niet op terrassen en in de bars en restaurants, die gewoon open zijn. Er is wel een avondklok, maar die gaat pas om 23.00 uur in en de handhaving is niet streng. Discotheken hebben hun openingstijden aangepast door 's middags open te gaan en vlak voor 23.00 uur te sluiten.

Dat staat in schril contrast met de situatie in Frankrijk, waar de avondklok om 19.00 uur ingaat en mogelijke versoepelingen pas half mei zouden kunnen ingaan. En daarom is het druk in Madrid. Zo druk, dat een winkelier tegen de krant "Napoleón ha vuelto" verzucht: Napoleon is terug.