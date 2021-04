Het 'Duitse' affiche PSV-Heracles: leerling Schmidt vs. leraar Wormuth

Toen Wormuth in 2018 werd aangesteld als trainer van Heracles, was hij pas de tweede Duitse trainer in de eredivisie in deze eeuw. Inmiddels heeft hij er twee landgenoten als collega bij en groeit ook het aantal Duitse voetballers in Nederland hard.

De Heracles-trainer (60) kent de PSV-trainer Roger Schmidt (54) uit het verleden. Wormuth gaf les als docent bij de Duitse voetbalbond DFB, Schmidt volgde bij hem zijn trainerscursus. "Maar dat is een oud verhaal hoor, ondertussen heeft hij meer ervaring in het voetbal dan ik." Weer die lach.

In aanloop naar de wedstrijd in Eindhoven heeft Wormuth nog geen contact gezocht met zijn oud-leerling Schmidt, maar hij wil hem via de verslaggever wel graag de groeten doen.

Die ontvangt de PSV-trainer met een grote glimlach. "Thank you. Ik ken Frank goed. Toen we voor het eerst tegen elkaar speelden (in september, red.) hebben we elkaar voor de wedstrijd ontmoet. We spreken elkaar niet veel, maar ik ben altijd blij hem weer te zien."

"Hij was een geweldige leraar", vervolgt Schmidt. "Het is niet eenvoudig om het altijd interessant te houden voor alle trainers, maar Frank deed dat heel goed. Ook in Almelo maakt hij indruk. Heracles speelt agressief, moedig en met een eigen idee."