Nederland wacht op WK curling nog altijd op eerste zege

De Nederlandse curlingmannen wachten op het WK in Calgary nog altijd op hun eerste overwinning. Na de nederlagen op vrijdag tegen Rusland en Noorwegen boog Oranje een dag later ook voor Schotland (4-9) en Denemarken (5-14).

De ploeg van skip Jaap van Dorp kwam in het duel met Denemarken voor het eerst dit toernooi op voorsprong (2-0). Lang duurde de vreugde niet, want de Denen veegden Oranje vervolgens van het ijs en de vierde nederlaag was al na zeven ends een feit.

Eerder op de dag werd al verloren van Schotland. Na vier punten in het achtste end was het duel beslist en hoefden de laatste twee ends niet meer gespeeld te worden.

Top-6

Van de veertien deelnemende landen, waarvan Nederland het laagst geklasseerd is op de wereldranglijst, plaatsen de beste zes zich voor de volgende ronde. Elk land treft elkaar een keer in de groepsfase. De finale wordt op zondag 11 april gespeeld.

Voorafgaand aan het WK blikten de Nederlandse curlingmannen vooruit op het toernooi in Canada