Álvarez na gezinshereniging topspeler waar Ajax behoefte aan had: 'Was harde les'

Edson Álvarez is één van de belangrijkste spelers die Ajax een uitstekende start van 2021 heeft bezorgd. De 23-jarige Mexicaan voelt zich na een persoonlijk mindere periode ook weer als een vis in het water in Amsterdam. De opmars van Álvarez begon op 20 januari in de gewonnen bekerwedstrijd bij AZ (0-1). Hij kreeg van coach Erik ten Hag een basisplaats en speelde de hele wedstrijd. Sinds die basisplaats in Alkmaar maakte geen enkele speler zoveel minuten voor de Amsterdamse club als Álvarez.

Dat Álvarez sinds half januari zo goed presteert, is geen toeval. Juist in die periode kwamen zijn vrouw en dochtertje naar Nederland. Het gezin Álvarez werd namelijk door de Nederlandse wetgeving ruim een jaar van elkaar gescheiden. Ongehuwde buitenlandse stellen mogen in Nederland pas samenwonen als zowel de man als vrouw minimaal 21 jaar is. Álvarez kon daardoor zijn vriendin en dochtertje sporadisch zien. "Ja, ik denk dat dit wel van invloed op mijn spel is geweest", blikt de voetballer terug op die periode. "Als je naar een ander land gaat en je kan je pasgeboren dochter niet zien, dan is dat heel moeilijk. Natuurlijk was ik boos. Ik begreep het niet." Tussentijds zagen ze elkaar door af te spreken in Londen, waar Álvarez op zijn vrije dagen naartoe vloog. "Het was een harde les."

Álvarez is een jongen van de straat, opgegroeid onder de rook van Mexico-Stad in Tlalnepantla. Hij stak op jonge leeftijd qua niveau al boven zijn leeftijdsgenoten uit. "Ik kreeg af en toe wel klappen, want ik voetbalde met de grotere jongens", herinnert Álvarez zich. "Maar mijn broer was er altijd om mij te helpen. Hij zei dat het me sterker zou maken. En dat klopte ook. Ik ben er ook beter door geworden." Álvarez kwam op negenjarige leeftijd in de jeugd van Pachuca terecht, de club waar ook (oud-)PSV'ers Hirving Lozano en Érick Gutiérrez hun roots hebben liggen. Een foto van Edson Álvarez (onderste rij omcirkeld) tijdens zijn jeugdjaren bij Pachuca:

"Mijn moeder had moeite om mij te laten gaan naar Pachuca, maar ik wilde mijn droom waarmaken. Ik werd al heel snel volwassen. Ik woonde als negenjarige jongen samen met jongens van vijftien jaar. Dat was niet makkelijk. Maar ik ben er dankbaar voor, wat het heeft mij wel gevormd." De international zou uiteindelijk bij Club Ámerica zijn doorbraak beleven en een transfer naar Ajax afdwingen. Nu wil hij met de Amsterdamse club oogsten. "Als ik met Ajax de beker, de landstitel en de Europa League win, dan leg ik de Mexicaanse vlag om mijn schouder om m'n land te vertegenwoordigen en om te laten zien dat ik de eerste Mexicaan ben die iets wint met Ajax."

