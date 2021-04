Wekdienst 4/4: Urbi et Orbi op leeg plein • Ronde van Vlaanderen

We beginnen met het weer: de dag start met veel bewolking. Vanmiddag breekt de zon af en toe door en het wordt 9 tot 11 graden. Komende nacht trekt een neerslaggebied over en gaat het stevig waaien. Morgen wordt een gure dag met winterse buien en een stevige noordwestenwind. Het wordt niet warmer dan 6 graden.

Goedemorgen, het is Eerste Paasdag! Vandaag gaat paus Franciscus - voor een verlaten Sint-Pietersplein - zijn Urbi et Orbi- zegen uitspreken. Mathieu van der Poel probeert zijn Ronde van Vlaanderen-titel te prolongeren.

Wat heb je gemist?

Uit een rondgang van Nieuwsuur blijkt dat er binnen de VVD veel steun is voor Mark Rutte, maar dat sommige partijgenoten zich zorgen maken over zijn onderhandelingspositie in de formatie. Nieuwsuur ging langs bij oud-VVD-Kamerlid Gert-Jan Oplaat en oud-VVD-ministers Uri Rosenthal en Melanie Schultz van Haegen.

"Mark Rutte heeft zich in de nesten gewerkt en dat heeft zijn weerslag op de kabinetsformatie", zegt Oplaat. Maar dat de ChristenUnie uitgerekend in het paasweekend laat weten niet met Rutte verder te willen, noemt hij "echt een judaskus". Het raakt ook Schultz van Haegen, oud-minister van Infrastructuur en Milieu. "Dat Rutte nu zo alleen komt te staan in de Kamer, dat doet me echt pijn als ik dat zie."

Zelf heeft Rutte aangegeven dat hij gewoon door wil. "Ik ben strijdbaar", zei hij gisteren in een reactie op de uitspraken van Segers.