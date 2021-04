Grote brand bij Amsterdamse afvalverwerker onder controle

Bij een afvalverwerkingsbedrijf in het Amsterdamse Westelijk Havengebied heeft gisteravond een grote brand gewoed. In een loods was het vuur ontstaan in een berg met bedrijfsafval. Niemand raakte gewond,

De brand brak rond 21.30 uur door nog onbekende oorzaak uit. Meerdere brandweerteams waren urenlang bezig met het bestrijden van het vuur.

Rond 01.15 uur was de brand onder controle. Daarna is het vuilnis met shovels uit elkaar getrokken en uit de loods gereden, zodat de brandweer het smeulende afval verder kon blussen.

De brand leidde tot veel rook en stank in de omgeving. Mensen die last hadden van de rook kregen het advies om ramen en deuren te sluiten.