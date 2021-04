Opnieuw onrustig in Noord-Ierland na gewelddadige rellen van vrijdag

"Wat voor nut heeft dit? Het vernietigen van je eigen gemeenschap is niet de manier waarop je moet protesteren of je woede kunt uiten", schrijft de politie bij de video.

Gisteravond zijn onder meer auto's in brand gestoken. In de stad Newtownabbey, ten noorden van Belfast, bekogelden gemaskerde mensen een busje van de oproerpolitie met benzinebommen.

In Noord-Ierland was het gisteravond opnieuw onrustig, nadat vrijdagavond en -nacht bij rellen tientallen agenten gewond zijn geraakt. Pro-Britse relschoppers zijn boos over de douanegrens die vanwege de brexit is ontstaan tussen Noord-Ierland en de rest van het Verenigd Koninkrijk.

Vrijdagavond en -nacht raakten bij rellen in totaal 27 agenten gewond. In de overwegend protestantse wijk Sandy Row in Belfast vielen relschoppers de politie aan met bakstenen, metalen staven, vuurwerk en putdeksels. Vijftien agenten liepen daardoor onder meer brand- en hoofdwonden op, ook brak een van hen een been.

Zeven relschoppers in de wijk van Belfast zijn opgepakt, onder wie twee kinderen van 13 en 14 jaar oud.

In de stad Londonderry liep het gisteren voor de vijfde nacht op rij uit de hand. Hierbij raakten twaalf agenten gewond.

Douanegrens door brexit

Vanwege de brexit ontstond op 1 januari tussen Noord-Ierland en de republiek Ierland een buitengrens van de EU. Om de Noord-Ierse vrede te beschermen is op het Ierse eiland geen harde landsgrens met controles gekomen. Wel ontstond er een douanegrens in de zee tussen Noord-Ierland en Groot-Brittannië om de handel tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk te regulieren.

Die nieuwe handelsbarrière leidde de afgelopen maanden al tot oplopende spanningen in de pro-Britse gemeenschap. Zo werden in de havenstad Larne dreigende teksten op muren geklad.

"Er ligt nu een grens dwars door het land waartoe we behoren. Dit ondermijnt Noord-Ierland als deel van het Verenigd Koninkrijk", zei een politicus van de DUP onlangs tegenover de NOS over de woede. De DUP is de grootste protestants-unionistische partij in Noord-Ierland.

Beschuldigingen

Tegenstanders van de DUP beschuldigen die partij nu van het aanstichten van de rellen. "Met hun woorden en daden hebben ze een erg gevaarlijke boodschap gegeven aan de jongeren", zegt parlementslid Gerry Kelly van de pro-Ierse partij Sinn Féin.

Volgens de DUP heeft juist Sinn Féin schuld aan de onrust. Relschoppers zouden handelen uit frustratie over het besluit van justitie in Noord-Ierland om partijleden van Sinn Féin niet te vervolgen voor het schenden van coronaregels.