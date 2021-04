Sociedad wint bekerfinale van vorig seizoen, Athletic mag snel op 'herkansing'

Athletic nam het voortouw in de eindstrijd, maar creëerde amper kansen. Ondertussen kwam de regen met bakken uit de hemel. Sociedad nam even het initiatief over, maar liep al snel weer vooral achter de tegenstander aan.

Na rust onttrok Sociedad zich vaker aan de fysieke duels op het middenveld en dat werd beloond: Iñigo Martínez vloerde Cristian Portu en vanaf de stip schoot Mikel Oyarzabal feilloos raak. Athletic probeerde het daarna wel, maar Sociedad haalde alles uit de kast om de vaart uit het spel te halen.

Dat hield de ploeg tot het einde vol en won zo voor de tweede keer in de historie de Spaanse beker.

Athletic op herhaling

Athletic Club mag over twee weken op herhaling. De ploeg plaatste zich ook voor de bekerfinale van dit seizoen, waarin Barcelona de tegenstander is.

In het Baskenland heerste de hoop dat Athletic een unieke stunt zou uithalen. In het successeizoen 1983/1984 veroverde de ploeg de Spaanse dubbel, daarna sleepte de club alleen Supercopa de España in de wacht. Met de uitgestelde bekerfinale had de club twee prijzen binnen twee weken kunnen veroveren.