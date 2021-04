Lille neemt koppositie over na winst op PSG, Lyon kan niet profiteren

Lille OSC heeft de koppositie in de Franse competitie weer in handen. Tegen het sterrenensemble van Paris Saint-Gerrmain, met als inzet de bovenste plek, won de ploeg met 1-0 dankzij een treffer van Jonathan David.

Sven Botman speelde de hele wedstrijd voor Lille. Mitchel Bakker mocht na ruim een uur invallen bij PSG, waar de 17-jarige Xavier Simons op de bank bleef.

PSG-aanvaller Neymar vertolkte een negatieve hoofdrol. De Braziliaanse ster kreeg in de slotfase een tweede gele kaart na een opstootje met Lille-speler Djalló, die even later ook de rode kaart kreeg.

Op de ranglijst staat Lille nu drie punten los van PSG, dat de laatste drie seizoenen beslag legde op de titel in Frankrijk.