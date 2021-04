Sparta zo goed als veilig door dubbelslag Thy tegen oude club PEC Zwolle

Lennart Thy heeft Sparta drie belangrijke punten bezorgd tegen zijn oude club PEC Zwolle. De Duitser boog met twee goals een achterstand om in een zege, waardoor de Rotterdammers vrijwel zeker zijn van nog een jaar eredivisievoetbal.

Het duel kon werkelijk alle kanten op in de tweede helft, nadat Sparta in de eerste helft had verzuimd weg te lopen bij de Zwollenaren.

Mica Pinto had uit een fraaie aanval de score geopend voor de Rotterdamse traditieclub, deze week 133 jaar geworden. De Luxemburger speelde afgelopen week met zijn land nog tegen Cristiano Ronaldo en maakte nu zijn eerste eredivisiegoal.

Het duel kantelde na rust, na een wat gelukkige goal van de Zwolse aanvoerder Bram van Polen. Zijn inzet ketste via Tom Beugelsdijk het doel in, waarna Slobodan Tedic wel volledig op eigen kracht met een pegel van afstand de bezoekers op voorsprong zette.

Twee keer Thy

De slotfase was voor Thy, tegen de club waarvoor hij de laatste twee seizoenen speelde. Eerst benutte hij een penalty, ver in de extra tijd kopte hij ook nog de winnende binnen.

Noemenswaardig waren nog een kopbal tegen de paal van Beugelsdijk en een hoogstandje van Pelle Clement, die voor eigen succes ging en de bal uit een moeilijke hoek hard over schoot.