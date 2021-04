Veel steun voor Rutte, maar zorgen over onderhandelingspositie

"Mark Rutte heeft zich in de nesten gewerkt en dat heeft zijn weerslag op de kabinetsformatie", zegt Oplaat. Maar dat de ChristenUnie uitgerekend in het Paasweekend laat weten niet met Rutte verder te willen , noemt hij "echt een Judaskus". Het raakt ook Schultz van Haegen, oud-minister van Infrastructuur en Milieu. "Dat Rutte nu zo alleen komt te staan in de Kamer, dat doet me echt pijn als ik dat zie."

Ook Rosenthal zegt dat de timing en uitspraken van Segers hem tegenvallen. "Alle partijen zeggen: we gebruiken het Paasweekend om ons te bezinnen. Blijkbaar had hij geen enkel moment van bezinning nodig", zegt hij. "Ik vind het niet zo zinvol om te zeggen dat je wel met een partij verder wil, maar niet met een persoon. In het bedrijfsleven wordt altijd gezegd: jouw personeelsbeleid wordt niet door de buren gemaakt, en dat geldt hier ook."

Onderhandelingspositie onder druk

Oplaat is niet alleen kritisch op Segers, maar ook op Rutte. Hij vindt dat de onderhandelingspositie van Rutte "nagenoeg weg" is. "Het moment is gekomen dat hij iets anders moet gaan doen. Niet om de persoon Rutte, maar omwille van de inhoudelijke punten van de VVD. Anders moet hij te veel weggeven in de onderhandelingen en eindigen we met allerlei vreselijke, groene maatregelen."

Schultz van Haegen is het niet met Oplaat eens. "Je bent altijd beschadigd na zo'n debat, dit gaat je niet in de koude kleren zitten", zegt ze. "Maar Rutte heeft hiervoor altijd alle coalitiepartners geholpen. De partijen die alleen met een motie van afkeuring hebben ingestemd, maar niet met een motie van wantrouwen, zeggen daarmee: we kunnen gewoon door. Ik hoop dus dat ze dat ook gewoon gaan doen."

Zelf heeft Rutte inmiddels aangegeven dat hij gewoon door wil. "Ik ben strijdbaar", zei hij in een reactie op de uitspraken van Segers.

Nieuwe namen of nieuwe verkiezingen

Ondertussen circuleren namen van wie Ruttes plaats zouden kunnen innemen. Edith Schippers was vandaag trending topic op Twitter. "Edith Schippers kan, maar ook Jeanine Hennis-Plasschaert of Sander Dekker zijn goede opties", vindt Oplaat. Maar volgens Rosenthal is het niet nodig om daarover na te denken. "Ik ken Edith goed en waardeer haar, laat daar geen misverstand over bestaan, maar ik heb er het volste vertrouwen in dat Mark Rutte nummer één is en blijft. Ik ga ervan uit dat Rutte IV er gaat komen."

Volgens politiek verslaggever Ron Fresen zetten de uitspraken van Segers de formatie extra op scherp. Fresen denkt dat die uitspraken het kleine gaatje dat er nog was voor een vierde kabinet-Rutte "nagenoeg onbegaanbaar" maken. Als een formatie echt onmogelijk blijkt als Rutte aanblijft, zou dat kunnen leiden tot nieuwe verkiezingen.

"Ik wil ook geen nieuwe verkiezingen" zegt Schultz van Haegen daarover. Maar Rutte 'vervangen' is volgens haar niet de oplossing. "Twee miljoen kiezers hebben voor de VVD gekozen, en daarmee ook voor Mark Rutte", zegt ze. "Ik ken hem, hij kan hier gewoon overheen stappen. Hij is inhoudelijk sterk, hij kan dit hebben."