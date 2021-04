Vitesse zegeviert in Enschede na duel met discutabele strafschoppen

Vitesse heeft in de slotseconden van de wedstrijd tegen FC Twente alsnog de winst gegrepen. In een duel met discutabele strafschoppen was Oussama Tannane tweemaal trefzeker vanaf elf meter voor de Arnhemmers: 1-2. Door het resultaat blijft Vitesse volop meedraaien in de strijd om de tweede plaats.

In februari won FC Twente in Arnhem met 2-0 (Twente's laatste overwinning), maar een nieuwe triomf zat er niet in. Na een voorzichtig begin van beide kanten kwam de thuisclub nog wel op 1-0 (strafschop Danilo na hands van Danilho Doekhi), maar daarna heerste Vitesse.