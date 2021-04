Afgekeurde goals en rood na vijf minuten, desondanks sleept AZ zege uit het vuur

AZ heeft in de strijd om plek twee een zwaarbevochten zege geboekt bij Willem II (0-1). De Alkmaarders traden al aan zonder Calvin Stengs en speelden na rood voor aanvoerder Teun Koopmeiners bijna de hele wedstrijd met een man minder.

Koopmeiners kreeg al na vijf minuten direct rood voor een harde charge op het been van Vangelis Pavlidis, wat hem een schorsing oplevert in de beslissende fase van de competitie.

Dat maakt de missie om PSV voor te blijven niet makkelijker, al toonde de ploeg in Tilburg over een hoop karakter te beslissen. Nadat ook nog eens twee doelpunten werden afgekeurd, gaf scheidsrechter Kevin Blom bij de derde keer dat de bal in het net lag het voor de Alkmaarders verlossende signaal.

Vijf op rij ongeslagen

Voor Willem II, dat onder de nieuwe trainer Zeljko Petrovic is opgeklommen tot een plek net boven de degradatiestreep, was de interlandbreak een hinderlijke onderbreking van de competitie. Vijf duels op rij waren de Tilburgers ongeslagen, maar ook tegen tien Alkmaarders waren ze zoekende naar hun ritme.

Naarmate de wedstrijd vorderde, werden de bezoekers sterker. Eerst deelde Myron Boadu de Tilburgers een waarschuwing uit, door vanuit buitenspelpositie te vertrekken en keeper Arijanet Muric te verschalken. De tweede afgekeurde goal moest wat vaker worden bekeken, maar Jonas Svensson hield de bal toch nét niet binnen.