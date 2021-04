Gegevens van 533 miljoen Facebookgebruikers gratis aangeboden op hackersforum

Dit maakte Alon Gal, cybercrimespecialist van Hudson Rock, vandaag bekend. Hij merkte al in januari op dat een programma werd aangeboden waarmee voor een klein bedrag telefoonnummers van honderden miljoenen Facebookgebruikers gegenereerd konden worden, iets wat techsite Motherboard later bevestigde . Vandaag lijkt de complete dataset voor niks op het hackersforum te zijn achtergelaten. Het forum is voor iedereen toegankelijk die een profiel aanmaakt.

Facebook zegt in een reactie op techsite Business Insider dat de gegevens zijn verzameld door een zwakke plek in de software van het bedrijf. In 2019 is dat gat gedicht. Volgens Business Insider, dat ook met Gal sprak, hoef je geen computerexpert te zijn om te gegevens te gebruiken. Ze kunnen waardevolle informatie opleveren voor cybercriminelen die de persoonlijke gegevens van mensen gebruiken om zich als hen voor te doen of hun vertrouwen te winnen.

"Kwaadwillenden willen zeker misbruik maken van een database van die omvang. Ze willen misbruik maken van de gegevens om hackpogingen te doen," zegt Gal tegen de techsite.

Het is niet de eerste keer dat Facebook in de problemen komt door buitgemaakte gegevens van haar gebruikers. Het meest in het oog springende voorbeeld is het databedrijf Cambridge Analytica, dat gegevens van 50 miljoen Facebookgebruikers onrechtmatig verkregen had.