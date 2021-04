Oud-kroonprins Jordanië onder huisarrest en arrestaties vanwege 'samenzwering'

Screenshot van de video, die werd doorgespeeld naar de BBC - BBC

De Jordaanse voormalige kroonprins Hamzah zegt in een video dat hij onder huisarrest is geplaatst en dat in zijn land sprake is van hardhandig optreden tegen critici van het koningshuis. Eerder op de avond meldde staatspersbureau Petra dat Jordaanse ordetroepen meerdere mensen hebben opgepakt uit de kring van koning Abdullah. Tegen persbureau Reuters zeggen bronnen dat het onderzoek mogelijk te maken heeft met een samenzwering om het land te destabiliseren. Volgens staatspersbureau Petra zijn onder de arrestanten oud-minister van Financiën Bassem Awadallah en Sharif Hassan Ben Zaïd, een ander lid van de Jordaanse koninklijke familie. De hoogste militair van Jordanië voegde daar al aan toe dat de ordetroepen ook zijn gegaan naar Hamzah, die een halfbroer is van de koning. Aan hem is gevraagd te stoppen "met activiteiten die gericht zijn tegen de veiligheid en stabiliteit van Jordanië", meldde generaal Huneiti. Hij zei ook dat Hamzah niet is aangehouden en dat het onderzoek nog in volle gang is. De resultaten daarvan worden volgens de generaal "op transparante wijze" naar buiten gebracht.

Quote Het is niet mijn schuld dat mensen geen vertrouwen hebben in de overheid. De Jordaanse voormalige kroonprins Hamzah

In de video, die Hamzahs advocaat aan de BBC heeft doorgespeeld, zegt de voormalige kroonprins dat hij niets verkeerds heeft gedaan en dat hij ook niet betrokken is bij een samenzwering. Volgens hem kreeg hij van het leger te horen dat hij zijn huis niet mag verlaten en ook met niemand mag communiceren. Als reden voor zijn huisarrest werd gegeven dat hij op bijeenkomsten is geweest waar kritiek op de regering of de koning is geuit. Hamzah zegt dat hij er niet van wordt beschuldigd dat hij zelf de kritiek heeft geuit. Corruptie In de video is hij wel opvallend kritisch over de machthebbers in Jordanië. "Ik ben niet verantwoordelijk voor de ineenstorting van het bestuur, de corruptie en voor de incompetentie die de afgelopen 15 tot 20 jaar overheerste in het landsbestuur. En dat is alleen maar erger geworden. Het is niet mijn schuld dat mensen geen vertrouwen hebben in de overheid." Volgens de halfbroer van koning Abdullah staat de vrijheid van meningsuiting onder druk. "Inmiddels kan niemand meer zeggen wat hij vindt zonder te worden lastiggevallen, opgepakt, aangevallen of bedreigd."

Het koningshuis in Jordanië heeft in vergelijking met andere landen veel macht. Koning Abdullahs voorganger Hoessein regeerde jaren als alleenheerser. Na zijn aantreden in 1999 voerde Abdullah democratische hervormingen door, maar nog altijd heeft hij veel meer macht dan het parlement. Er is niets bekend over een openlijke strijd tussen Abdullah en Hamza.