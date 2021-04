Barty weer de beste in Miami na opgave Andreescu in finale

Ashleigh Barty heeft net als in 2019 het WTA-toernooi van Miami gewonnen. In de eindstrijd gaf tegenstandster Bianca Andreescu op 3-6, 0-4 geblesseerd op.

De Australische nummer een van de wereld veroverde zo haar tiende WTA-titel in vijftien finales. Het is voor het eerst dat ze met succes een titel verdedigt, aangezien het toernooi in 2020 niet doorging vanwege het coronavirus.

Andreescu veroverde in 2019 drie titels (onder meer op de US Open), maar kwam daarna mede door een knieblessure ruim vijftien maanden niet in actie. In Miami had de Canadese op weg naar de finale vier keer een driesetter gespeeld, maar een lange partij zat er nu niet in.

Voetblessure

Andreescu kreeg in de tweede set last van een voetblessure. Ze probeerde het daarna nog wel, maar verliet even later in tranen de baan.

"Zo wil je een partij nooit eindigen", aldus Barty, die zei mee te leven met Andreescu. "Bianca heeft in haar nog prille carrière al veel blessures gehad. Dit was ons eerste duel, ik hoop dat er nog velen volgen. Hopelijk heeft ze dan geen last van blessures meer."