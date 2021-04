Van Bokhoven tevreden over debuut bij vrouwenturnploeg: 'Veel geluisterd en gepraat'

De Nederlandse turnsters hebben zaterdag in Heerenveen voor het eerst sinds de WK in 2019 weer een serieuze interland afgewerkt. Het was ook het debuut van Bram van Bokhoven als bondscoach van de vrouwenploeg.

Van Bokhoven, die ook bondscoach is van de mannenploeg, neemt de taken over van Gerben Wiersma. De laatstgenoemde stopte in maart om persoonlijke redenen. "Ik was onder de indruk van het team", vertelde Van Bokhoven na de interland, waar overigens geen uitslag aan verbonden werd.

"Ik heb de afgelopen anderhalve week veel geluisterd, veel gepraat en veel gekeken om te proberen om op deze korte termijn te helpen. De sporters pakken het goed op", aldus Van Bokhoven.