Zelfs 70 minuten tegen tien Groningers weet VVV zijn vrije val niet te stoppen

Aan de vrije val van VVV-Venlo komt maar geen einde. Tegen FC Groningen leden de Venlonaren al hun negende nederlaag op rij (0-1), terwijl ze liefst zeventig minuten met een man meer speelden.

Mo El Hankouri verraste keeper Thorsten Kirschbaum drie minuten voor tijd met een pegel van afstand, in een wedstrijd die eigenlijk geen winnaar verdiende.

De bezoekers zagen aanvoerder Azor Matusiwa in de eerste twintig minuten twee keer te laat het duel aangaan met Vito van Crooij en beide keren bestrafte scheidsrechter Bas Nijhuis dat met geel.

Na een veelbelovend begin van Groningen was dat een flinke streep door de rekening voor Danny Buijs. De trainer zag eerst El Hankouri uit een moeilijke hoek de bovenkant van de lat raken en ook Jørgen Strand Larsen stichtte gevaar met een schot in de handen van Kirschbaum.

Ten aanval

De rode kaart voor Matusiwa was voor Jos Luhukay een signaal om ten aanval te trekken. Verdediger Roy Gelmi werd vervangen door de jonge Yahcuroo Roemervol, in de jacht op zijn eerste punten als trainer in Venlose dienst.