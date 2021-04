Curlingmannen ook tegen Schotten met lege handen op WK

De Nederlandse curlingmannen hebben op het WK in Canada ook hun derde groepswedstrijd verloren. Na nederlagen tegen Rusland en Noorwegen, was zaterdag ook Schotland te sterk voor de Oranjeploeg in Calgary: 9-4.

Jaap van Dorp, Wouter Gösgens, Laurens Hoekman en Carlo Glasbergen liepen namens Oranje de hele partij achter de feiten aan, maar koesterden bij een 5-4 achterstand na het zevende end nog hoop op een goed resultaat.

Het bleek tevergeefs: Schotland scoorde in het achtste end vier punten, waardoor het negende en tiende end werden geschrapt.

Peking 2022

In Calgary hebben de curlingmannen voor het eerst de kans om zich te kwalificeren voor de Spelen van 2022 in Peking. Om een olympisch ticket te bemachtigen, moeten ze bij de beste zes landen eindigen. Lukt dat niet, dan is er later dit jaar nog een mogelijkheid tijdens het olympisch kwalificatietoernooi.

Van de veertien deelnemende landen, waarvan Nederland het laagst geklasseerd is op de wereldranglijst, plaatsen de beste zes zich voor de volgende ronde. Elk land treft elkaar een keer in de groepsfase.

Nederland speelt later op de dag tegen Denemarken, dat ook zijn eerste drie wedstrijden verloor, en zondag tegen curlinggrootmacht Canada en Zuid-Korea.

Voorafgaand aan het WK blikten de Nederlandse curlingmannen vooruit op het toernooi in Canada: