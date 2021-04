Na OKT schoonspringsters ook streep door OKT synchroonzwemsters

De internationale zwembond FINA heeft na het olympisch kwalificatietoernooi voor schoonspringsters ook het kwalificatie-evenement voor de synchroon zwemsters in Tokio afgelast. De Nederlandse tweelingzusjes Noortje en Bregje de Brouwer hoopten zich begin volgende maand in de Japanse hoofdstad te plaatsen voor de Olympische Spelen. De FINA verwacht volgende week bekend te maken waar en wanneer beide OKT's alsnog gehouden worden.

Geen OKT voor Jansen en Van Duijn

Vrijdag kregen de schoonspringsters Inge Jansen en Celine van Duijn te horen dat de wereldbekerwedstrijd in Tokio, die als olympisch kwalificatiemoment geldt, later deze maand (18 tot en met 23 april) niet doorgaat. Jansen en Van Duijn hebben zich beiden individueel geplaatst voor de Spelen, maar ze willen daar ook als synchroonduo op de 3 meterplank in actie komen.

Volgens de FINA doet de Japanse overheid niet genoeg om de OKT's op een goede manier te organiseren. Zo zou het coronaprotocol in Tokio niet in orde zijn. De FINA kreeg daar een negatief advies over van de experts.