Valverde boekt in GP Indurain eerste overwinning in ruim anderhalf jaar

Wielrenner Alejandro Valverde heeft voor het eerst sinds augustus 2019 weer een koers gewonnen. De Spaanse veteraan, die aan het einde van deze maand zijn 41ste verjaardag viert, was de beste in de GP Indurain, vernoemd naar de Spaanse wielrenner Miguel Indurain die vijf keer de Tour de France won. Valverde kwam na de koers over ruim 200 kilometer solo over de finish in Estella.

Voor de Spanjaard, die ook in 2014 en 2018 winnaar van de koers in de Spaanse regio Navarra was, was het zijn eerste zege in 582 dagen. Zijn vorige overwinning dateerde van 30 augustus 2019, toen hij de zevende etappe in de Vuelta won.

Ontsnapping op twee kilometer

De 40-jarige Valverde reed op twee kilometer van de finish, op de Alto de Ibarra, weg bij Aleksej Loetsenko en Luis León Sánchez en hield in de afdaling stand. De Kazach Loetsenko (Astana) en zijn ploeggenoot Sánchez (Spa) volgden op 0.06 en 0.15.

Bauke Mollema moest passen toen op elf kilometer van de meet de groep met favorieten na een eerste versnelling van Valverde uiteenviel en werd op 0.21 zevende.

"Dit is hoe een heel goede dag eindigt", schreef de routinier op Twitter bij een foto waarop hij juichend over de streep komt.