Trouwen op 4-3-21 betekent topdrukte in Las Vegas

Aanstaande bruiden en bruidegoms stonden vrijdag in Las Vegas de rij voor het Clark County Marriage Bureau om een trouwvergunning te bemachtigen. Daarmee kunnen ze elkaar vandaag het jawoord kunnen geven. De drukte voor de deur van het plaatselijke huwelijksvergunningkantoor heeft alles te maken met de datum van vandaag: 4-3-21. In de Verenigde Staten wordt voor de datumaanduiding de maand-dag-jaar volgorde gebruikt.

Bijna 700 koppels kregen een vergunning voor vandaag, meldt persbureau AP. Alle stellen krijgen een speciale huwelijksakte ter herinnering. Speciale data zoals vandaag zijn altijd populair merkt de districtsklerk op tegen een lokale zender. Verwacht wordt dat er vandaag nog een kleine honderd stellen bijkomen, waardoor de teller op ongeveer 800 uitkomt.

7-7-7

Zo zijn er op 13 december 2014 (12-13-14) meer dan 1.800 stellen getrouwd in de stad, op 10-10-10 waren dat er 2700 en op 11-11-11 stonden er 3125 stellen voor het altaar.

De meest populaire datum met een bijzondere numerieke reeks was volgens een woordvoerder van het vergunningskantoor 7-7-7: toen werden er 4492 huwelijken voltrokken in de Amerikaanse gokstad. Het kantoor zet zich schrap voor de eerste tien dagen van december, die worden aangeduid als 'palindroomdagen', waar de datum zowel vooruit als achteruit gelezen hetzelfde is.