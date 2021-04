Myanmarese vluchtelingen helpen vanuit Thailand: 'Dit keer moeten wij winnen'

De NOS-correspondent sprak in Thailand met een politiek vluchteling, die in 1988 door het leger gevangen werd gezet:

Het grote verschil tussen toen en nu is dat er veel meer informatie naar buiten komt, zegt Kas. "Destijds werden mensen gemarteld en gedood, en de wereld wist er niets van. Nu komt er, ondanks alle restricties op het internet, veel meer naar buiten." Mede dankzij de hulp van activisten in het buitenland wordt informatie en beeldmateriaal naar de buitenwereld verspreid.

De ontwikkelingen van de militaire staatsgreep in Myanmar worden vanuit buurland Thailand op de voet gevolgd door miljoenen Myanmarese migranten. Een deel van hen vluchtte in 1988 toen het leger met een bloedige coup de macht greep. "De mensen zeggen hier: dit keer móeten wij winnen," zegt correspondent Annemarie Kas. Zij sprak in het Thaise Mae Sot met Myanmarezen die de demonstranten proberen te helpen.

Hoeveel Myanmarezen in Thailand wonen is lastig te zeggen: naast de naar schatting twee miljoen legale en illegale arbeidsmigranten leven tienduizenden vluchtelingen in kampen langs de grens. Zij vluchtten vooral vanuit de Karen-regio, waar het leger van de etnische minderheid al jaren strijdt tegen het nationale leger.

Vanuit dit gebied komen nu ook weer nieuwe vluchtelingen, al blijven de meesten in de grensregio. "Omdat dat gebied in handen is van de Karen komen mensen uit de grote steden daarnaartoe. Maar als het leger verder optrekt naar de Karen-regio, zullen meer mensen proberen de grens over te steken," zegt Kas.

Vorige week was daar al een voorbode van te zien: na luchtaanvallen door het leger vluchtten zo'n 3000 Birmezen de grens over. Hoewel de Thaise premier eerder zei dat hij - hoewel met tegenzin - vluchtelingen op zou vangen, werden zeker tweeduizend van hen teruggestuurd.

'Zelfverdediging'

Gisteren riep de Thaise regering voor het eerst publiekelijk op tot een staking van het geweld in Myanmar. Kas verwacht niet dat het leger in het buurland daarvan onder de indruk is. "Er kwam al meteen een reactie dat ze niet anders kunnen en uit zelfverdediging handelen: in wezen gaven ze de schuld aan de demonstranten."

De oproep van Thailand lijkt in elk geval deels gemotiveerd door een verwachte vluchtelingenstroom. "Thailand zit niet op meer vluchtelingen te wachten. Nu zijn er nog geen gigantische stromen, maar de situatie is heel fluïde."