Politie pakt twintig fietsende klimaatactivisten op in Eindhoven

Actievoerders van Extinction Rebellion hebben vanmiddag een aantal uren het autoverkeer op een drukke rotonde in Eindhoven platgelegd. Ze namen al fietsend de rotonde over. De politie heeft ongeveer twintig activisten opgepakt, zegt een woordvoerder van de politie.

"Met de fietsers was het niet zo'n probleem om ze aan te houden", aldus de woordvoerder. "Maar een aantal actievoerders zat in een boom of had zich vastgeketend. Daar kostte het wat meer moeite."

'Lenterebellie'

Extinction Rebellion zegt dat de fietsactie deel uitmaakt van de 'lenterebellie'. "Zo proberen wij vooral de overheid aan te sporen om de klimaatcrisis serieus te nemen en te doen wat nodig is om een leefbare toekomst veilig te stellen", zegt een woordvoerder van de actiegroep tegen Omroep Brabant.

De woordvoerder erkent dat autoverkeer op de rotonde vanmiddag tijdelijk onmogelijk was. "Maar de ontwrichting die de huidige klimaatcrisis veroorzaakt, is niet tijdelijk. Gaan we echt iets doen aan het klimaat of blijven we er maar omheen draaien?"

Geen vergunning

Na een aantal uren de actie min of meer te hebben gedoogd, begonnen agenten de actievoerders op te pakken. Ze zijn meegenomen naar het bureau.

De activisten wordt het blokkeren van de weg ten laste gelegd. Ook was geen vergunning voor de actie verleend.