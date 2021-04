Real Madrid maakt geen fout in achtervolging op stadgenoot Atlético

Real Madrid heeft in de titelrace in Spanje geen fouten gemaakt. Eibar, de nummer negentien van La Liga, werd met 2-0 verslagen. Zo blijft het aan de kop van de ranglijst spannend. Real is stadgenoot Atlético, dat zondagavond tegen Sevilla speelt, op drie punten genaderd.

Het eerste gevaar in de wedstrijd kwam van de bezoekers. Maar het schot van Papakouli Diop leverde niets op. Real nam daarna het initiatief over, maar wist het overwicht niet te verzilveren in doelpunten. Eerst strandde Karim Benzema op doelman Marko Dmitrovic en schoot Marco Asensio een vrije trap op de lat.

Daarna was Asensio wel trefzeker. Eerst werd een treffer vanwege buitenspel afgekeurd, even later was het alsnog raak. Hoewel de aanvaller bij het aanleggen van zijn schot weggleed, krulde hij de bal fraai binnen.

Achttiende treffer Benzema

Na rust drong Eibar weer aan en verkeek doelman Thibaut Courtois zich bijna op een terugspeelbal. Een kwartier voor tijd besliste Benzema het duel. De Franse aanvaller knikte op aangeven van Vinicius Junior met zijn achttiende competitietreffer van het seizoen raak.