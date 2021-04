EHL: Bloemendaal komt achterstand en dubbele tegenvaller met videoscheids te boven

Bloemendaal heeft zich via een bloedstollende reeks shoot-outs geplaatst voor de finale van de Euro Hockey League. De videoscheidsrechter vervulde daarin een hoofdrol, waarbij het Belgische Royal Léopold Club tot twee keer toe na het bekijken van de beelden ontsnapte.

Maurits Visser werd uiteindelijk van schlemiel de held bij Bloemendaal, door bij 5-4 een strafbal van Maxime Plennevaux te keren. De keeper had daarvoor een lichte overtreding begaan, waardoor de bal op advies van de videoscheids op de stip ging. Eerder in de serie werd een strafbal voor Bloemendaal teruggedraaid.

Fout Jolie

In de wedstrijd zelf (1-1) was het Bloemendaal ook al gelukt tegenslag te boven te komen. Na een fout van Wouter Jolie zette Tom De Groote de Belgen op voorsprong, maar Jolie vervulde laat in de wedstrijd ook een positieve hoofdrol toen hij na een strafcorner van Tim Swaen in de rebound scoorde.

De laatste editie van de Euro Hockey League werd in 2019 gewonnen door het Belgische Waterloo Ducks. Bloemendaal won het internationale clubtoernooi in 2018.