Rutte wil door: 'Dit alles laat me niet onbewogen, maar ik ben strijdbaar’

Mark Rutte wil door, ook nu ChristenUnie-leider Segers niet meer met hem wil samenwerken in een nieuw kabinet. "Ik ben strijdbaar", zei de fractievoorzitter van de VVD in een reactie op de uitspraken van Segers. De ChristenUnie-leider zei vandaag dat er afgelopen week iets geknapt is, waardoor hij niet meer wil samenwerken met Rutte in een nieuw kabinet. Segers had het over tien jaar politiek waarbij "op een manier met de waarheid wordt omgegaan die voor ons heel problematisch is". De uitspraken laten Rutte niet onbewogen, net zoals het debat afgelopen donderdag hem ook heeft geraakt, zei Rutte tegen de NOS. De CU-leider informeerde Rutte gisteren telefonisch, op Goede Vrijdag. "Dat raakt je zeker, als je zo ineens 'out of the blue' dat soort dingen hoort van iemand met wie je vier jaar lang goed hebt samengewerkt. Dat is heftig." Volgens Rutte gaan partijen echter niet over het personeelsbeleid van anderen:

Rutte is naar eigen zeggen strijdbaar omdat "we in Nederland voor heel grote problemen staan. Met corona, en hoe we dit land na corona weer opbouwen". Hij noemde het verder "een goede traditie in dit land" dat partijen zelf beslissen wie ze naar voren schuiven in een formatie. "En uiteindelijk moet je ook terug naar de inhoud", zegt Rutte, die benadrukte dat ook de VVD ideeën heeft om de politieke cultuur in dit land te veranderen. Dat kan wat Rutte betreft ook nog steeds met de ChristenUnie. "Laten we de komende tijd inhoudelijk het gesprek voeren." Rutte bevestigde dat hij leider van de partij blijft, en daarmee de kandidaat-premier. Ook zei hij dat hij, als een formatie met de VVD niet lukt, bereid is om in de oppositie te gaan. Omtzigt Deze week kwam Rutte zwaar onder vuur te liggen in de Tweede Kamer. Toen bleek dat hij, in tegenstelling tot wat hij eerder tegen de NOS verklaarde, in verkenningsgesprekken wel met de toenmalige verkenners Jorritsma en Ollongren had gesproken over de positie van het kritische CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt. Ook zijn verklaring dat niemand daar een toelichting op zou geven, was tegen het zere been van veel Kamerleden. De hele Kamer behalve zijn eigen VVD steunde donderdagnacht een motie van afkeuring tegen Rutte. Een motie van wantrouwen haalde het net niet, omdat de huidige coalitiegenoten CDA, D66 en ChristenUnie tegenstemden. Zij wilden dat Rutte wel leiding blijft geven aan het demissionaire kabinet.

'Vierde kabinet-Rutte nagenoeg onbegaanbaar' Volgens politiek verslaggever Ron Fresen zetten de uitspraken van Segers de formatie extra op scherp. Fresen denkt dat die uitspraken het kleine gaatje dat er nog was voor een vierde kabinet-Rutte "nagenoeg onbegaanbaar" maken. Rutte zegt vandaag dus dat hij strijdbaar is en de VVD zegt achter hem te staan. Daarmee leggen de VVD en Rutte volgens Fresen de bal dus weer terug bij andere partijen "en dus blijft de situatie dat niemand even weet hoe het nu verder moet". Komende dinsdag overleggen partijen in de Kamer met voorzitter Arib, daarna is er vermoedelijk een debat.