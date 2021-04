Eerste treffer Huntelaar helpt Schalke niet, Frankfurt en Wolfsburg doen goede zaken

De achterstand voor Schalke op nummer zeventien Arminia Bielefeld werd vergroot tot dertien punten. Bielefeld met Michel Vlap en Mike van der Hoorn in de basis, speelde 1-1 tegen Mainz, waar met Jeremiah St. Juste en Jean-Paul Boetius ook twee landgenoten in het veld stonden.

Het doelpunt hielp Die Königsblauen verder weinig. De ploeg, stijf onderaan, verloor met 2-1 bij Bayer Leverkusen. Lucas Alario en Patrik Schick hadden Leverkusen op een 2-0 voorsprong gezet. Het was de eerste wedstrijd voor de ploeg zonder trainer Peter Bosz, die vorige maand werd ontslagen.

Bij zijn eerste basisplaats voor Schalke 04 sinds zijn terugkeer in de Bundesliga heeft Klaas-Jan Huntelaar gescoord. De 37-jarige spits sloeg in de slotfase van het duel met Leverkusen toe met een verwoestende uithaal. Daarvoor werd een treffer van Huntelaar nog afgekeurd vanwege buitenspel.

VfL Wolfsburg en Eintracht Frankfurt hebben prima zaken gedaan in de strijd om een Champions League-ticket. De bovenste vier ploegen op de ranglijst plaatsen zich voor het prestigieuze clubtoernooi.

Nummer drie Wolfsburg won thuis met 1-0 van 1.FC Köln en nummer vier Frankfurt versloeg Borussia Dortmund met 2-1 dankzij een treffer in de slotfase. Wolfsburg heeft nu elf punten meer dan Borussia Dortmund en Bayer Leverkusen, de nummers vijf en zes van de ranglijst. Frankfurt heeft zeven punten voorsprong op de achtervolgers.

Assist Weghorst

Bij Wolfsburg was spits Wout Weghorst de aangever bij de enige treffer van de wedstrijd van ploeggenoot Josip Brekalo. Weghorst veroverde de bal, zette goed door, waarna Brekalo kon scoren.

Frankfurt kwam in Dortmund dankzij een eigen doelpunt van Nico Schulz op voorsprong, waarna verdediger Mats Hummels de score op 1-1 zetten. In de tweede helft miste Stefan Ilsanker een penaly. Dat leek een dure misser te worden, maar in de slotfase kopte Andre Silva raak.

Augsburg - Hoffenheim, waar Jeffrey Gouweleeuw in de basis begon bij de thuisclub, eindigde in 2-1.